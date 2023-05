Ein bereits polizeibekannter Mann hat in Dresden ein Regal in einer Moschee angezündet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging der 34 Jahre alte Verdächtige am Dienstag in die Moschee, goss eine bislang unbekannte Flüssigkeit über das Regal und setzte es mit einem Feuerzeug in Brand. Danach sei er davon gelaufen. Ein Zeuge habe das Feuer löschen können. Laut Polizei wurde niemand verletzt.