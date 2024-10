Nach dem Abriss weiterer Teile des zerstörten Strangs der Dresdner Carolabrücke muss das Abbruchkonzept angepasst werden. Aufgrund des hohen Pegelstands der Elbe ist der im Fluss liegende Brückenteil weiterhin überflutet, was die Arbeiten erschwert. "Wir können dort nicht angreifen", sagte Holger Kalbe vom Straßen- und Tiefbauamt Dresden am Donnerstag.

Ein weiteres Trümmerteil sei bei den aktuellen Arbeiten in den Fluss gefallen, wodurch der Hauptstrom der Elbe sich nun am Neustädter Ufer befinde, so Kalbe. Der ursprüngliche Plan, eine Baustraße am Neustädter Ufer zu errichten, um die Reste von Strang C zu beseitigen, könne daher nicht umgesetzt werden.