Die Reste des eingestürzten Teils der Dresdner Carolabrücke auf der Altstädter Seite sind abgebrochen. Wie der Bauleiter der Entsorgungsfirma, Günter Wunderlich sagte, soll am Mittwoch die Zerkleinerung der Trümmer beginnen. "Die mobile Brechanlage wurde angeliefert und wird aufgebaut", so der Bauleiter. Insgesamt seien etwa 3.500 Tonnen Material für den Abtransport vorzubereiten.

Ende Oktober soll der Abbruch dann am gegenüberliegenden Ufer auf Neustädter Seite weitergehen. Danach muss der in den Fluss gestürzte Abschnitt geborgen und entsorgt werden. Nach dem Konzept der Stadt soll Strang C bis Ende Dezember komplett beseitigt sein. Wunderlich schätzt, dass am Ende insgesamt 10.000 bis 12.000 Tonnen Material aufgearbeitet werden müssen. Der recycelte Beton sei für den Straßenbau gedacht, der Stahl werde verschrottet.