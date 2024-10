Die Souvenirsteine seien die Idee eines findigen Geschäftsmannes gewesen, so Venter. "Es gab da eine einmalige Situation. Ein Geschäftsmann hat sich eine Schubkarre des Schuttes geholt, diesen gereinigt und eine Plakette angebracht." Die Steine wurden dann zusammen mit einem "Echtheits-Zertifikat" vertrieben, das Centro-Geschäftsführer Matthias Lindenlaub unterschrieben hatte.



Waren die Steine am Dienstag noch zum Stückpreis von zehn und zwanzig Euro - je nach Größe - im Angebot, hat der Souvenirhändler die Produkte in seinem Onlineshop zwischenzeitlich auf "ausverkauft" gestellt. Die Firma war am Dienstag und am Mittwoch trotz mehrerer Versuche telefonisch nicht zu erreichen. Der Nachrichtenagentur dpa hatte der Händler Anfang der Woche gesagt, die Idee dazu war inspiriert von Souvenirs mit Trümmersteinen der Dresdner Frauenkirche oder der Berliner Mauer. Die Nachfrage nach den Carolabrücken-Steinen sei enorm hoch gewesen.