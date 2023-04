Wegen des Bombenfundes kann das Dampfloktreffen am Sonnabend erst später beginnen.

Bahnfans aus Großbritannien und Tschechien haben sich angemeldet.

Auch "Taigatrommeln" kommen nach Dresden zum Dampflokfest.

Die Hiobsbotschaft hat die Vereinsmitglieder der Interessengemeinschaft Bw Dresden-Altstadt am Freitagnachmittag ereilt. Wenige hundert Meter Luftlinie von ihrem Gelände entfernt, wurde bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden, die am Sonnabend entschärft werden soll. Das 15. Dresdner Dampfloktreffen werde aber dennoch stattfinden, sagt Vereins-Vize Daniel Reitmann voller Zuversicht am Freitagabend MDR SACHSEN. In Absprache mit der Polizei soll das Eisenbahnfest am Sonnabend einige Stunden später, vermutlich nach dem Mittag starten.

Bislang kein Programmpunkt abgesagt

Reitmann betont, eine komplette Absage wäre eine Katastrophe für den Verein und könnte den finanziellen Ruin bedeuten. Das Programm am Freitag für die Fans - ein Fotozug nach Nossen und Roßwein sowie die abendliche Fotoparade an der Drehscheibe des Lokschuppens - fanden statt, da der Sperrkreis erst bis Sonnabend 9 Uhr komplett geräumt sein muss. Man werde versuchen, den Sonderzug, der Sonnabendvormittag fahren sollte, auf den Nachmittag zu verschieben. Dazu sei man mit der DB Netz in Kontakt, erklärt Reitmann. Absagt ist - Stand Freitagabend - noch kein einziger Programmpunkt.

Im Lokschuppen Dresden-Alstadt werden die Dampfrösser in die richtige Position rangiert. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die Vereinsmitglieder haben ihr Gelände für Besucher hergerichtet, manche haben das Osterfest dafür geopfert. Ein kurzes Hupen und mit einem Ruck zieht die kleine orangefarbene Akku-Lok eine viel größere Dampflok der Baureihe 62 aus dem Lokschuppen auf die Drehscheibe im ehemaligen Bahnbetriebswerk (Bw) Dresden-Altstadt. Einst waren hier die großen Schnellzugdampfloks stationiert, die schwere Reisezüge nach Berlin, Leipzig oder Richtung Hof schleppten. Hier fassten sie Wasser und Kohle, wurden in der Fachsprache restauriert - also für die nächste Fahrt ausgerüstet. Am Wochenende wird es wieder dampfen im heutigen Eisenbahnmuseum - dann sind mindestens fünf aktive Dampfloks aus Sachsen und Thüringen zu erleben. Seit Tagen wird der unter Denkmalschutz stehende Lokschuppen für die Besucher herausgeputzt. Eine Frau und mehrere Männer räumen auf, putzen Loks.

Auf die richtigen Lampen kommt es an

Vereinschef Eckhard Strube von der Interessengemeinschaft Bw Dresden-Altstadt sagt, Fahrzeuge müssten auch rangiert oder gedreht werden. Zwei Dampfloks - eine Schnellzuglok der Baureihe 01 und eine Lok der Baureihe 19 - sollen am Hauptbahnhof ausgestellt werden. Sie müssen für die kurze Strecke über öffentliche Gleise vorbereitet werden.

Karolin Steinfeld vom Verein des Eisenbahnmuseums in Dresden putzt eine Lok der Baureihe 19 fürs Dampfloktreffen auf Hochglanz. Bildrechte: MDR/L. Müller