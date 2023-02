Das sogenannte Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro pro Monat soll die Fahrt mit Bus und Bahn attraktiver machen. In Sachsens Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen laufen die Vorbereitungen unter Hochdruck. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) preschen vor und bieten Stammkunden zwei Zusatzpakete an, die formal noch von der Zweckverbandsversammlung abgesegnet werden müssen.

Das Deutschlandticket wird von den Verkehrsunternehmen angeboten, die im ÖPNV aktiv sind. Dazu gehören beispielsweise Stadtverkehrs- und Regionalbusbetriebe oder die Deutsche Bahn AG sowie weitere Bahnanbieter. Das Ticket soll vorzugsweise per App erworben werden. Es werden allerdings auch Chipkarten angeboten , die in Kundencentern der Verkehrsbetriebe oder online bestellt werden können.

Verkaufsstart für das Deutschlandticket soll am 3. April sein. Das Deutschlandticket ist nicht limitiert, wird also nie ausverkauft sein. Der VVO weist aber auf Abo-Bestimmungen hin, wonach bis 10. des Vormonats das Abo abgeschlossen sein muss. Kündigungstermin ist jeweils der 20. des Vormonats, ab dem das Deutschlandticket nicht mehr genutzt wird. Wer im Mai starten will, sollte das Ticket bis 10. April buchen. Wer ab Juni wieder aussteigen will, muss bis 20. Mai kündigen. Es sei aber möglich, dass einzelne Verkehrsunternehmen auch flexiblere Lösungen anbieten, hieß es. So könnte in der App kurzfristiger gebucht werden. Allerdings laufen die Programmierungen der Programme noch.