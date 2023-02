Zugleich verteidigte er die geplante elektronische Form. Der FDP-Politiker sagte, ein digitales Ticket bedeute nicht, dass man immer ein Handy brauche. Das Ticket könne es auch als Chipkarte geben. "Wir brauchen in Deutschland kein Sparbuch, um Geld abzuheben. Und wir brauchen kein Papierticket, um Bus oder Bahn zu fahren." Wissing wies auch Einwände zurück, dass das Ticket nur in der Stadt etwas bringen würde und in ländlichen Regionen nichts. Da die Fahrpreise auf dem Land höher seien, sei dort auch die Entlastungswirkung durch das Ticket deutlich höher als in Städten, sagte er.