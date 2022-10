Zur Person: Matthias Quent ist Professor für Soziologie in der sozialen Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er ist Extremismusforscher und seine Arbeitsschwerpunkte sind Rechtsradikalismus, Radikalisierung und Hasskriminalität. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Neuere Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und University of Leicester in England. Von August 2016 bis Anfang 2022 leitete Quent zudem das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. DIE ZEIT wählte Quent 2019 zu einem der 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen.