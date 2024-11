Sonntagmittag an der Kreuzkirche am Dresdner Altmarkt: Rund 160 Menschen versammeln sich mit ihren Rädern an einer Inschrifttafel, die einen siebenarmigen Kerzenleuchter zeigt. Neben der Menora berichtet ein Text von der Zerstörung der jüdischen Gesellschaft in Dresden zu Zeiten des Dritten Reiches. Die Tafel ist der Startpunkt für ein Gedenken der besonderen Art. Mit dem Fahrrad legen die Teilnehmer den "Weg der Erinnerung" zurück, der an die Schicksale der jüdischen Bevölkerung in Dresden erinnert.

Bildrechte: MDR/Adam Beyer