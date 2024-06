In den Mediathekstipps geht es dieses Mal um die Frage, was jüdische Identität in Deutschland heute ausmacht. Eine preisgekrönte fiktionale Serie und gleich mehrere Dokus verhandeln das Erbe der Shoah ebenso wie die vielen jüdischen Lebensrealitäten. Auf den Spuren deutsch-jüdischer Familiengeschichte führt die Reise unweigerlich auch nach Irasel. Und doch gibt es für mich in allen Beiträgen, ob explizit benannt oder nicht, einen unsichtbaren Fluchtpunkt. Es ist ein unheilvolles Datum, der 7. Oktober 2023, der alles verändert und die Wirklichkeit in ein davor und ein danach teilt, wie es an einer Stelle heißt. Am Ende landen wir also immer in der Gegenwart.