Feuerwehreinsatz Brand in Wohnblock in Pirna

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist in einem Wohnblock in Pirna-Copitz ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Pirna wurden die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht zum Brandort alarmiert. Sie löschten brennende Balkone sowie ein Zimmer des Hauses.