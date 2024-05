Am Mittwochmorgen ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand in der Dresdner Südvorstadt schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, strömte dichter Rauch aus der Wohnung in der siebten Etage des Hochhauses. Mehrere Trupps mit Atemschutz seien über das Treppenhaus dorthin vorgedrungen. Dabei wurde ein Mann angetroffen, der wegen schwerer Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.