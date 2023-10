In Dresden ist am Montagnachmittag ein Feuer in einem noch nicht bewohnten Neubau ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte, mussten zwei Personen aus dem Wohngebäude gerettet werden. Der Brandort befindet sich in der Landhausstraße direkt in der Dresdner Innenstadt unweit der Frauenkirche. Über den Dächern war zeitweise eine Rauchwolke zu sehen.