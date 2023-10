Herr Thomas und Herr Edel, Sie bieten Anti-Gewalt-Kurse an Schulen an. Wie kam es dazu?

Eric Thomas: Im Laufe meiner Berufstätigkeit hat es immer wieder Konflikte gegeben, bei denen ich dachte: 'Okay, hier richtig darauf zu reagieren, wäre sinnvoll'. Bei einigen Auseinandersetzungen unter den Heranwachsenden habe ich mich überrannt und ohnmächtig gefühlt. Ich wollte mich weiterbilden, um sowohl in diesen Situationen agieren zu können als auch nach Möglichkeiten zu suchen, bereits präventiv zu arbeiten.

Enrico Edel: In der Grundschule, in der ich arbeite, gab es Kinder, welche aggressiv und gewalttätig gegenüber anderen Kindern und pädagogischen Fachkräften waren. Ich wollte eine Art Handwerkskoffer, wie man in diesen Situationen die Kinder und Pädagogen schützen kann.

Woher haben Sie sich diesen Handwerkskoffer geholt?

Thomas: Wir haben eine Anti-Gewalt-Trainer-Ausbildung nach dem Magdeburger Modell absolviert. Die wurde von Trainern mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Straftätern durchgeführt. Das Programm ging über neun Monate. Wir haben das in einzelnen Bausteinen adaptiert und für unsere Arbeitswelt ausgebaut.

Sie haben eine Ausbildung, die eigentlich auf die Arbeit mit Straftätern abzielt, auf das Schulumfeld angepasst. Das funktioniert?

Thomas: Ja. Einzelne Felder gleichen sich auf jeden Fall. Da gibt es dieselben Mechanismen, die im Menschen ablaufen.

Edel: Unser Ziel ist es, präventiv zu arbeiten, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass die Kinder und Jugendlichen später straffällig werden.

Und dieses Konzept haben Sie?

Edel: Genau. Ich biete es in der Grundschule an und habe es in verschiedene Kurse eingeteilt. Dabei geht es um Wahrnehmung, Nähe und Distanz, Stopp-Regelung, Emotionen und Gefühle, Körpersprache, die Frage, was Gewalt ist, und welche Möglichkeiten es gibt, Aggressionen herauszulassen. Ich habe einen Kurs für Kinder entwickelt und einen für pädagogische Fachkräfte. Zuerst waren wir nur in unseren Einrichtungen aktiv. Jetzt entwickelt sich das breiter.

Kinder dürfen wütend sein. Die Anti-Gewalt-Trainer zeigen auch, welche Möglichkeiten es gibt, Dampf abzulassen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Westend61

Um welche Fragen geht es in den Kursen?

Thomas: Es geht darum, wie man in brenzligen Situationen reagiert. Welche Signale mir in solchen Momenten gesendet werden. Wie man dem vielleicht so vorbeugen kann, dass man gar nicht in eine eskalierende Situation hinein gerät. Wichtige Punkte sind hier die Körpersprache, das Nähe-Distanz-Verhalten und die eigene Wirkung auf andere. Das wird in den Kursen angesprochen und in einem sicheren Rahmen durchgespielt, damit Skills erlernt werden, um in Konfliktsituationen nicht überfahren zu werden.

Denn Gewalt passiert zu einem großen Teil explosionsartig, welche zu einem Schockmoment führen kann. Wenn ich dann keinen Plan A, keinen Plan B und Plan C habe, bin ich der Situation ausgeliefert.

Da gibt es aber keine Universallösung?