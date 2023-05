Während der Prozess gegen den mutmaßlichen Hochstapler am Dienstag begann, endete am gleichen Tag das Gerichtsverfahren gegen sechs Angeklagte am Landgericht. Den Männern wurde vorgeworfen, beim Einbruch in das Schatzkammermuseum Grünes Gewölbe im Jahr 2019 insgesamt 21 Schmuckstücke im Wert von mehr als 116 Millionen Euro gestohlen zu haben. Bei den Urteilen hatten sie von einem Deal mit der Staatsanwaltschaft profitiert, nachdem sie Teile der Beute zurückgaben.