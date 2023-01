Grünes Gewölbe in Dresden Sachsen will 89 Millionen Euro Schadenersatz für Juwelendiebstahl

Der Kunstdiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Sechs Angeklagte müssen sich dafür vor Gericht verantworten. Der Freistaat fordert von ihnen hohen Schadenersatz. Das Gericht will sich zudem nicht mit schriftlichen Fragen an die Angeklagten begnügnen.