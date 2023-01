Die Kammer will nun bis zum 27. Januar einen Fragenkatalog erarbeiten. Der Prozesstermin am 24. Januar entfällt. Danach sind noch zwei Termine Anfang Februar vorgesehen. Nach einer Pause geht die Verhandlung laut dem Vorsitzenden Richter Andreas Ziegel dann erst am 20. Februar weiter. Es gebe Terminprobleme bei den Anwälten. Über die Ankündigung der Anwälte Fragen zu den Geständnissen von Jugendkammer und Staatsanwaltschaft nur noch schriftlich entgegenzunehmen und die Antworten mit ihren Mandanten vorbereiten zu wollen, zeigte sich die Kammer verwundert. Sie war nach eigenen Angaben bisher davon ausgegangen, dass Rückfragen weitestgehend sofort im Gerichtssaal beantwortet werden. "So wie es üblich ist", sagte ein Sprecher.

Am Vormittag war der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe fortgesetzt worden. Zu Beginn des Prozesstags hatten sich zwei weitere Angeklagte erklärt. Ein 26-Jähriger gab am Freitag zu, an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. "Ich räume ein, zum Tatzeitpunkt dort gewesen zu sein", so der Ältere der Beiden. Er habe auch die Mauer überstiegen, dann aber vor dem Fenster gewartet und "Schmiere" gestanden. Sein Auftrag sei gewesen, das Diebesgut entgegenzunehmen.



Ein 23-Jähriger gestand, unter anderem die Äxte zum Aufbrechen der Vitrine besorgt zu haben. "Ich war in Dresden nicht dabei", verlas der Verteidiger des 23-Jährigen. Auch mit der Planung der Tat habe er nichts zu tun gehabt.