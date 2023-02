Bilanz Häfen in Sachsen: Auf der Oberelbe fehlen Schiffe

Container mit chinesischer Aufschrift und Sattelauflieger einer österreichischen Spedition - der Alberthafen an der Elbe in Dresden wirkt international. Was an diesem stürmischen Wintertag nicht zu sehen ist, ist ein Binnenschiff. Den meisten Umsatz machen die Häfen inzwischen mit Lastwagen- und Güterzugumschlag. Dennoch soll der Fluss als Transportweg langfristig genutzt werden - aktuell sind Frachtschiffe auf der Oberelbe aber rar.