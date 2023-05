Schon jetzt herrscht Fachkräftemangel. Woher sollen die Arbeitskräfte für die neuen Fabriken kommen?

Spezialisten sind weltweit mobil. Sie gehen immer dorthin, wo sich die größten Perspektiven ergeben. Hier sehe ich nicht so große Herausforderungen. Ich selbst kenne viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die damals für Quimondo in der Halbleiter-Industrie gearbeitet hatten und nach der Pleite ihren Lebensmittelpunkt in der Region behielten. Heute arbeiten sie in Baden-Württemberg oder in Bayern und freuen sich über die Chance, einen spannenden Job in der Heimat zu bekommen.

Also alles kein Problem?

Ich denke, die Spezialisten für die Halbleiter-Industrie kriegen wir hier gut gestemmt. Die größte Herausforderung ist es, Facharbeiter zu gewinnen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Infineon jetzt in Vorleistung geht und ein Ausbildungszentrum aufbaut – wohlgemerkt offen für das gesamte Cluster. Der Freistaat Sachsen unterstützt das. Hier sollen Angebote geschaffen werden, die die Facharbeiterberufe in dieser Industrie hochattraktiv machen.

Wie bereitet sich Dresden auf den Zuzug Tausender Menschen vor?

Wir sind seit Monaten in intensiven Gesprächen mit verschiedenen Akteuren – ganz vorn natürlich die Stadtplanung. Wo haben wir Wohnungen? Wo haben wir Flächenpotenziale? Wie sind die Anknüpfungen an die Arbeitsstandorte? Ein großer Schwerpunkt für uns wird deswegen auch die Immobilienmesse im Herbst in München sein. Doch nicht nur der innerstädtische Blick spielt eine Rolle. Wir blicken auch über die Stadt hinaus. Schon seit einiger Zeit sind wir mit Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen aus den Nachbargemeinden im Austausch bereiten aktuell Absichtserklärungen vor. Dabei geht es um Wohngebietsentwicklungen, Verkehr und auch Schulen. All das ist nötig, um gute soziale und professionelle Ökosysteme entstehen zu lassen. Wichtig ist auch die Erweiterung der Kapazität der Internationalen Schulen.

Mit vielen neuen Fabriken und Zuzug steigen sicher die Mieten. Wird Dresden das München Ostdeutschlands?