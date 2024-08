Sachsens Landesärztekammer distanziert sich von den umstrittenen "Eugenik“-Aussagen des Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), Klaus Heckemann. Heckemann wecke mit seinen Äußerungen "automatisch Erinnerungen an die deutsche Vergangenheit", teilte die Ärztekammer mit. Dies sei "mit dem ärztlichen Ethos unvereinbar". Es gebe "das Recht eines jeden auf Leben und körperliche Unversehrtheit". Mit seinen Äußerungen habe Heckemann eine Grenze überschritten.

Der KV-Chef hatte sich in einem offiziellen Text zur Humangenetik geäußert und darin von "Eugenik" in "ihrem besten und humansten Sinn" gesprochen. In einem Editorial beschreibt er eine "Zukunftsvision", bei der Kosten für die Suche nach Mutationen im genetischen Material drastisch optimiert wären.