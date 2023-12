Zwanzig Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz haben am Mittwoch Spenden für eine Stolperschwelle gesammelt. Das teilte der Verein Erich-Zeigner-Haus mit. Die Gedenkplakette soll in Wermsdorf an die im Schloss Hubertusburg während der Naziherrschaft ermordeten Menschen erinnern. Anders als ein Stolperstein, der an einzelne Opfer der NS-Diktatur erinnert, widmen sich Stolperschwellen dem Schicksal von ganzen Personengruppen. Wie Projektleiter Henry Lewkowitz sagte, sprechen die Jugendlichen gezielt Bürgerinnen und Bürger an, verteilen Flyer zu dem Projekt und bitten um Spenden.