Auch helfen die Beraterinnen, einen Zugang in die Welt der Erkrankten zu finden. Die Begegnungsstätte am Amalie-Dietrich-Platz gibt da praktische Beispiele: So hängt in der Toilette eine Wäscheleine mit Socken – ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass hier das Bad ist. Im Flur ist die Garderobe stets mit Jacke, Schirm und Mütze bestückt, um an die Funktion des Möbelstücks zu erinnern. Die Erfahrung habe gezeigt, wenn dort etwas hängt, werde sie auch eher benutzt. Es seien wirksame Hinweise in einer Welt, in der der Erkrankte nicht mehr gut durchsieht, so Klinger.