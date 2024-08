Bildrechte: EHL Media/Tim Meyer

Himmelsphänomene Sommerliche Sternschnuppen verzaubern Sachsens Himmel

12. August 2024, 12:44 Uhr

Am Montagabend wird sich das längere Aufbleiben nicht nur für Sternenfreunde in Sachsen lohnen. Am Himmel spielt sich ein sehenswertes Phänomen ab. Ein Strom sommerlicher Sternschnuppen ist auch über Sachsen in großer Zahl zu beobachten. Astronomen erklären in MDR SACHSEN, was hinter dem Himmelsspektakel steckt und wann es die nächste Chance auf derartige Beobachtungen gibt.