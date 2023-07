Die Dresdner Polizei ermittelt gegen einen Studenten der Sächsischen Polizeihochschule. Nach Angaben der Polizeidirektion soll der 22-Jährige in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in einer Bar an der Löbtauer Straße in Dresden wiederholt den Hitlergruß gezeigt haben. Auch habe er Getränke anderer Gäste gestohlen und sei mit diesen aus der Bar geflohen.