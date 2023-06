FAQ "Tag X" in Leipzig: Wenn die Polizei gegen eigene Kollegen ermittelt

Hauptinhalt

Die Aufarbeitung des Demonstrationsgeschehens am "Tag X" in Leipzig ist erst am Anfang. Neben den Ermittlungen gegen Gewalttäter muss die Polizei nach Anzeigen auch gegen eigene Kollegen ermitteln. Viele Betroffene bezweifeln aber, dass dies unabhängig geschieht. Was ist da dran und welche Ergebnisse brachten bisher Ermittlungen gegen Polizisten in Sachsen? Ein Überblick.