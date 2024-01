Das Landeshochwasserzentrum rechnet damit, dass am Freitagmorgen mit einem Wert von sechs Metern die Alarmstufe 3 in Schöna überschritten wird. Die Wasserstände in Dresden sollen bereits am Donnerstagabend die Richtwerte der Alarmstufe 2 übersteigen. Das bedeutet ein Überschreiten der Fünf-Meter-Marke. Laut Prognose vom Donnerstag wird der Hochwasserscheitel in Dresden zwischen Sonnabend und Sonntag erwartet. Das Landeshochwasserzentrum rechnet mit einem Wasserstand von etwa sechs Metern, also im Bereich der Alarmstufe 3.