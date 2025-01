Die überlebensgroßen Fotografien von Luigi Toscano waren bereits in Leipzig zu sehen. Nun gastiert die Ausstellung in Dresden, vor der Frauenkirche, vor dem Hygienemuseum und im Kraftwerk Mitte. Am Freitag will der Künstler einen Dokumentarfilm in der Dresdner Frauenkirche vorstellen. Wie Toscano und Weinberg das Bundesverdienstkreuz formal zurück geben wollen, ist noch unklar. Am liebsten würde er es dem Bundespräsidenten persönlich übergeben, "sollte das nicht gehen, werden wir es in den Briefkasten werfen", sagte Luigi Toscano MDR SACHSEN.