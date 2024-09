Der Sächsische Landtag will bei seiner letzten Sitzung der zu Ende gehenden Wahlperiode ein Moratorium für die Kindertagesstätten beschließen. Mit diesem Aufschubbeschluss soll die Schließung von Kitas verhindert werden. Dazu liegen Anträge der Linken und der Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und SPD vor. Die Antragsteller wollen erreichen, dass Personal in den Kitas nicht entlassen wird, auch wenn die Zahl der Mädchen und Jungen in den kommenden Monaten sinkt.

Bildrechte: GEW

Gewerkschaft fordert: Keine massenhaften Schließungen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am Donnerstagvormittag eine Kundgebung vor dem Landtag in Dresden abgehalten. Nach eigenen Angaben waren etwa 200 Menschen vor Ort. Die Gewerkschaft hält das geplante Kita-Moratorium nur für einen ersten Schritt, um negative Folgen des Geburtenrückgangs zu vermeiden.

Die sinkenden Kinderzahlen in Sachsen könnten eigentlich für Entlastung in den überlasteten Kitas sorgen. Burkhard Naumann GEW-Chef

"Die sinkenden Kinderzahlen in Sachsen könnten eigentlich für Entlastung in den überlasteten Kitas sorgen. Doch stattdessen drohen Personalabbau und Schließungen. Erzieherinnen und Erzieher bangen um ihren Arbeitsplatz, Auszubildende fragen sich, ob sie überhaupt eine berufliche Zukunft haben", erklärte GEW-Chef Burkhard Naumann. Es dürfe nicht zu einer massenhaften Schließung von Kitas wie in den 1990-er Jahren kommen.

