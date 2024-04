Autofahrer in Dresden müssen am Donnerstagmorgen am World-Trade-Center in der Innenstadt mit Behinderungen rechnen. Klimaschützer planen, dort ab 8 Uhr die Straßen zu blockieren. Die Demonstrierenden der Gruppe "Extinction Rebellion" fordern die Stadtwerke auf, Strom aus erneuerbaren Quellen zum Standardtarif zu machen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Thissen