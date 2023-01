Nach einem Einbruch in die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) in Dresden muss das Bücherzentrum vorerst geschlossen bleiben. Unbekannte hebelten in der Nacht zum Dienstag Türen auf, verwüsteten mehrere Räume und versprühten den Schaum sowie das Pulver von Feuerlöschern. Die Polizei ermittelt.