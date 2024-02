Eine Installation des syrisch-deutschen Künstlers Manaf Halbouni zu Flucht und Vertreibung ist seit Mittwoch im Dresdner Kulturpalast zu sehen. Das Werk mit dem Titel "Nowhere is Home" ("Nirgendwo ist Heimat") besteht aus einem Fluchtauto mit einigen gepackten Habseligkeiten auf dem Dach. "Ich habe mich gefragt, was ich mitnehmen würde", sagte Halbouni bei der Eröffnung am Mittwoch zu MDR SACHSEN.