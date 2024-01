Mit einer Menschenkette will Dresden am 13. Februar erneut ein Zeichen für Frieden, Menschenwürde und Toleranz setzen. Angesichts der Sorge vor einem Rechtsruck und wachsender Demokratiefeindlichkeit in Deutschland soll aus Dresden am diesjährigen Gedenktag seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ein besonders starkes Zeichen für Frieden, Versöhnung und Menschenwürde ausgehen, wie die Stadt am Montag mitteilte. Vertreter der Zivilgesellschaft riefen die Bürgerschaft zur regen Teilnahme an der Menschenkette unter dem Motto "Gemeinsam wachsam" auf.