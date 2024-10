"Interessant", "Ach so", "Das hat eher was Modernes", sagte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch der Ausstellung des Malers Caspar David Friedrich im Albertinum Dresden. Dort bekam sie eine Führung von der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, in der Ausstellung " Wo alles begann ". Den Besuch hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer initiiert. "Es ist mein Geschenk zu ihrem 70. Geburtstag", sagte der CDU-Politiker.

Merkel gilt als Kunstlieberhaberin. Sie hatte auch 2021 die große Vermeer-Schau in Dresden eröffnet und angesehen. Im großen Ausstellungssaal schaute sie nun am Mittwoch auf die etwa 15 Meter lange Wand mit Bildern von Friedrichs Zeitgenossen und Maler-Schülern in "Petersburger Hängung". Sie blieb vor Gemälden, Zeichnungen und Kupferstichen des Meisters stehen und lauschte den Erklärungen über Farben, Maltechnik, Motive, aber auch Friedrichs Leben und Schaffen in Dresden. Währenddessen reagierten andere Museumsbesucher neugierig, fotografierten und filmten den Promi-Besuch.