Geschenkpapier, die Knochen vom Weihnachtsbraten und am Neujahrstag die Reste vom Feuerwerk - rund um Weihnachten und Silvester herrscht bei der Müllabfuhr alljährlich Hochbetrieb. In Dresden stehen die Müllwagen nach Angaben der Stadtreinigung nur am ersten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag still. Selbst an Heiligabend und am Silvestertag werden Mülltonnen abgeholt, damit die Tonnen nicht überquillen. Reporter Jakob Schäfer vom MDR SACHSENSPIEGEL hat sich in die orangefarbende Arbeitskluft eines Müllwerkers geschmissen und beim Leeren der Bio-Tonnen mit angepackt.