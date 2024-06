DJ-Ikone Paul Kalkbrenner hat am Freitagabend den Altmarkt in Dresden in eine pulsierende Tanzfläche verwandelt. Vor der beeindruckenden Kulisse mitten in der Dresdner Altstadt legte er vor Tausenden Fans auf. "Die Show hat alle begeistert", berichtet ein Besucher. Sie habe Jung und Alt gleichermaßen in ihren Bann gezogen. "Es ist fantastisch zu sehen, wie Paul Kalkbrenner es schafft, so viele verschiedene Menschen zusammenzubringen. Die Energie hier ist einfach unglaublich."

Die Veranstaltung auf dem Altmarkt war eine Station auf Kalkbrenners laufender Tournee, der mit "Sky and Sand" seinen größten Hit feierte. Angelehnt an seinen Film "Berlin Calling", der 2008 ein Jahr lang in der Dresdner Schauburg lief, stand das Konzert am Freitagabend unter dem Motto "Dresden Calling".



Der Dresdner Altmarkt ist als Open-Air-Konzert-Location eher ungewöhnlich. Musiker und Bands treten meist bei den Filmnächten am Elbufer, in der Jungen Garde oder wie zuletzt Herbert Grönemeyer im Rudolf-Harbig-Stadion oder Rammstein in der Flutrinne auf.