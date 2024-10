Gut einen Monat vor der Öffnung der Dresdner Weihnachtsmärkte fehlt - wie jedes Jahr - noch Personal für Stände und Ausschänke. Auch Händler und Gastronomen des berühmten Striezelmarkts suchen wie die vergangenen Jahre auch Verstärkung. "Die Lage ist diesmal schon besser als in der Vergangenheit", sagte Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller, am Rande der dritten Jobbörse in Dresden. Dank der speziellen Veranstaltung von Stadt, Arbeitsagentur und Verband gebe es inzwischen "einen guten Bestand" an Externen. "Das sind viele Rentner und auch Studenten, die nicht wegziehen, und Familienmitglieder."