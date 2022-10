Ein Großeinsatz der Polizei wegen des bewaffneten Mannes war am späten Mittwochabend in Dresden-Neustadt beendet worden. Dabei wurde ein Toter aus der betroffenen Altbauwohnung geborgen. Die Identität konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden, teilte die Polizei mit. In der Wohnung war gegen 21:45 Uhr Brandgeruch festgestellt worden, woraufhin sich das SEK Zutritt zur Wohnung verschafft habe. "Die Beamten gelangten jedoch aufgrund der massiven Brandentwicklung nicht bis zum Gesuchten", so die Polizei. Feuerwehrleute mussten den Brand löschen. In der Folge fanden Einsatzkräfte eine leblose Person in der Wohnung. "Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen", so die Polizei Dresden. Die Ermittlungen gehen weiter.

Am Mittwochnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann vermummt am Fenster im 1. Obergeschoss mit Waffen. Bildrechte: xcitepress/benedict bartsch