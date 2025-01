In der Traueranzeige zum gemeinsamen Abschied schrieb die Familie über den Polizisten und ehrenamtlichen Feuerwehrmann: Er sei nicht nur Sohn und Bruder gewesen, "sondern auch Familienvater. In seinem Inneren war er aber eigentlich immer blaulichtverrückt und mit seiner zielstrebigen Art ein Vorbild für viele". Seine Interessen habe er "stets und ständig" hinten angestellt und sich um das "Wohl der anderen" gekümmert.

Bundesweit hatten Polizisten Mitte Januar mit einer Schweigeminute ihres getöteten Dresdner Kollegen gedacht. In Sachsen galt am 14. Januar Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden. Nach Angaben der Landesregierung hingen alle Fahnen vor Behörden und Dienststellen des Freistaats im Dresdner Regierungsviertel auf Halbmast. Es galt auch eine Anordnung zur Trauerbeflaggung an Dienstgebäuden der Polizeidirektion Dresden und der Polizei in Brandenburg. In Nordrhein-Westfalen fuhren Polizeiauto mit Trauerflor.