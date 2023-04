Ein 17-Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Dresden mit vorgehaltener Waffe ein Lokal überfallen. Der Jugendliche war maskiert in das Lokal gestürzt und hatte die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Als er das Geld aus der Kasse nehmen wollte, habe ihn ein Mitarbeiter überwältigt. Dabei habe sich ein Schuss gelöst, es sei aber niemand getroffen worden. Bei der Pistole hat es sich laut Polizei um eine Schreckschusswaffe gehandelt.