Die Polizei durchsucht seit dem frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Dresden, Görlitz, Zwickau, Chemnitz und dem Umland der Städte. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am 16. Mai 2021 im Park nahe des Rudolf-Harbig-Stadions in Dresden, wie die Polizei mitteilte. Gegen eine Vielzahl von Beschuldigten werde wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall ermittelt.