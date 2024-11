Roland Kaiser Vorverkauf für Kaisermania in Dresden beginnt

Das Warten hat ein Ende: Fans von Schlagerstar Roland Kaiser können Karten für die Kaisermania 2025 kaufen. Ab Freitag um 10 Uhr startet der Vorverkauf. Mit vier Shows will der 72-Jährige ganz Dresden wieder zum Beben bringen. Die Konzerte sind für den 25. und 26. Juli sowie den 8. und 9. August geplant, teilte der Veranstalter mit.

Erstmals ist zwischen den Auftritten eine Woche Pause. Der Hintergrund ist, dass Anfang August die Sportveranstaltung "The Finals" an verschiedenen Sportstätten in Dresden stattfindet. Zu den Roland-Kaiser-Konzerten im nächsten Jahr wird mit rund 50.000 Besuchern gerechnet.