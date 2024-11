Roland Kaiser Ansturm auf Kaisermania-Tickets in Dresden

Ansturm auf Schlagerkonzerte: Nur wenige Minuten nach Beginn des Vorverkaufs der Kaisermania 2025 war am Freitag kurz nach 10 Uhr der Server überlastet und wurden die Konzerttermine als nicht verfügbar angezeigt. Das änderte sich bis zum Freitagabend auch nicht.

Roland Kaiser will mit vier Shows wieder seine Fans in Dresden begeistern. Die Konzerte sind für den 25. und 26. Juli sowie den 8. und 9. August geplant, teilte der Veranstalter mit.

Erstmals ist zwischen den Auftritten eine Woche lang Pause. Der Hintergrund ist, dass Anfang August die Sportveranstaltung "The Finals" an verschiedenen Sportstätten in Dresden stattfindet. Zu den Roland-Kaiser-Konzerten im nächsten Jahr wird mit rund 50.000 Besuchern gerechnet.