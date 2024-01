Ein Rentner hat am Sonntag in der Dresdner Südvorstadt einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei ausgelöst. Zunächst hatten Beamte den 79-Jährigen am Vormittag in seiner Wohnung in der Budapester Straße aufgesucht, da gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Der Mann habe aber seine Tür nicht öffnen wollen und damit gedroht, von einer Schusswaffe Gebrauch zu machen.

Bildrechte: xcitePRESS