Ehemaliger Gewichtheber Marc Huster erinnert sich

Das strukturierte Leben an der Sportschule prägt und prägte. Daran erinnert sich auch der ehemalige Gewichtheber Marc Huster - mehrfacher Welt- und Europameister, der bei den Olympischen Spielen Silber gewonnen hat. Heute ist er beim Mitteldeutschen Rundfunk als Sportkommentator tätig.



Ab der 7. Klasse zog Huster von Lübbenau nach Dresden, um an der Sportschule den Grundstein für seine Karriere als Gewichtheber zu legen. Heimweh, hartes Training und ein gehöriges Leistungspensum in der Schule hätten ab da seinen Alltag geprägt: "Für mich hat sich das ausgezahlt. Es hat sich gelohnt, das zu machen, weil ich sportlich meinen Weg gehen konnte." Noch heute habe er zu einigen seiner damaligen Mitschüler Kontakt, erzählt Huster. "Da werden dann die alten Kamellen wieder rausgeholt", sagt er und lacht. Auch seine Tochter ist sportlich aktiv und als Wasserspringerin Schülerin an der Sportschule.

Bewegte Geschichte mit mehreren Standortwechseln

Viele Dresdner erinnern sich vor allem an die Sportschule in der Parkstraße am Dynamostadion. Zuvor gab es drei Standorte: Der erste war 1954 im heutigen Hülße-Gymnasium im Dresdner Stadtteil Reick untergebracht. Das Gebäude ist heute noch erhalten. Danach folgten Standorte in Cotta und Klotzsche. Richtig berühmt sei die KJS Dresden in der Parkstraße geworden, sagt die heutige Leiterin des Sportgymnasiums Britt Göldner.

Podiumsdiskussion und Ehemaligentreffen zum 70. Jubiläum