Der Autor Saša Stanišić schreibt über Menschen mit folgenreichen Brüchen in ihren Biografien – wie seine eigene.

Er setzt dabei oft auf Humor, auch wenn es um Geschichte und große Weltpolitik geht.

Stanišić ist der erste Gast einer neuen literarischen Veranstaltungsreihe in Dresden.

Der Schriftsteller Saša Stanišić plädiert dafür, in schwierigen Zeiten stärker zusammenzuhalten. Menschen, deren Leben von starken Brüchen geprägt sind, soll mehr Verständnis entgegen gebracht werden. "Mein Plädoyer ist, dass wir anderen Menschen, die innerhalb dieser Brüche und schwieriger Zeiten stehen, die Hand reichen", sagt der Autor bei MDR KULTUR.

Diese Brüche sind interessant und erzählen sehr viel über die Gegenwart. Saša Stanišić, Schriftsteller

Eine Biografie des Gelingens

So habe er es auch selbst erlebt, als er 1992 von Jugoslawien nach Deutschland gekommen sei. Seine damalige Ankunft hätte er niemals so planen können, wie sie passierte. Seine eigene Biografie mache deutlich, so Stanišić, dass Brüche in Biografien trotz aller Härten einen guten Ausgang nehmen können. Seine Texte würden all das zum Thema machen, wo uns unser Leben hinführt.

Und der Aufbruch von Stanišić ist noch nicht beendet, denn seine Bücher handeln immer wieder von Menschen, die solche Brüche in ihrer Biografie erlebt haben: mit Folgen für ihr ganzes weiteres Leben. "Diese Brüche sind interessant und erzählen sehr viel über die Gegenwart", sagte der Schriftsteller bei MDR KULTUR. Über Menschen zu schreiben, die aufgrund von strukturellen und gesellschaftlichen Problemen flüchten müssen oder im Abseits, in prekären Lebensverhältnissen landen, sei Aufgabe der Literatur.

Mein Plädoyer ist, dass wir anderen Menschen, die innerhalb dieser Brüche und schwieriger Zeiten stehen, die Hand reichen. Saša Stanišić, Schriftsteller

Humor und Politik verbinden

Humor ist für Stanišićs Schreiben besonders wichtig. Als Geflüchteter in Heidelberg habe er neben all der Schwere immer wieder Momente von Leichtigkeit erlebt, berichtet der Autor. Das Komische sei in seinem Leben stets vorhanden gewesen. "Humor ist ein Stilmittel, mit dem ich politische Komponenten meiner Arbeit leichter zugänglich mache", betont er. Denn wenn man etwas gesellschaftlich Relevantes im Lachen über eine Szene erfahre, dann sei die Konzentration fokussierter. Humor funktioniere wie eine "Aufmerksamkeitssteuerung in Texten".

Gast bei Literatur-Reihe in Dresden

Saša Stanišić ist in Višegrad im ehemaligen Jugoslawien geboren, flüchtete als 14-Jähriger mit seiner Familie 1992 nach Deutschland. Sein Aufbruch hat ihn weit gebracht. Seine Romane, Erzählungen und Kinderbücher wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, dem Deutschen Buchpreis, dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis und dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

Stanišić ist der erste Gast der aktuellen Ausgabe der literarischen Veranstaltungsreihe "Aufbruch– Stimmen aus Osteuropa", die am Freitag in Dresden beginnt. 35 Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks blicken vier osteuropäische Autorinnen und Autoren auf sich und ihre Herkunftsländer. Was ist aus ihrem Aufbruch damals geworden?

Geschichte und Weltpolitik im literarischen Blick

"Aufbruch – Stimmen aus Osteuropa" ist eine Veranstaltungsreihe der Bibliotheken Dresden und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Auch in der dritten Ausgabe der Literaturreihe ermöglichen international renommierte Autorinnen und Autoren einen literarischen Blick auf Geschichte und Weltpolitik: Den Anstoß gab 2022 der Ausbruch des Krieges in der Ukraine.