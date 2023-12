Mehrere Tausend Menschen haben in Dresden das traditionelle Stollenfest gefeiert. Wie der Schutzverband Dresdner Stollen e. V. mitteilte, wurde dabei der zwei Tonnen schwere Feststollen beim traditionellen Umzug durch die Altstadt bis vor den Kulturpalast gefahren. Das Gebäck war zuvor aus etwa 250 Platten zu je sieben Kilogramm zusammengesetzt worden. An der Aktion waren mehrere Bäcker beteiligt.

Auf dem Stollenfest vor dem Dresdner Striezelmarkt ist der XXL-Striezel in 500-Gramm-Stücken zu je zehn Euro verkauft worden. Der Großteil des Erlöses kommt in diesem Jahr den Albert-Schweitzer-Kinderdörfern in Sachsen zugute.