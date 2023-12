Beim diesjährigen Stollenfest auf dem Dresdner Striezelmarkt hat moderne Technik Einzug gehalten. Wie der Dresdner Stollenschutzverband mitteilte, wurde der Riesen-Striezel mit Hilfe einer Firma für computergestütztes Design zusammengesetzt. Deren CAD-Programme (CAD englisch für Computer aided Design) formten den Riesen-Striezel zunächst am Bildschirm. Das Ziel: Der XXL-Stollen sollte stabil konzipiert werden. Erstmals besteht das reale Backwerk aus 3.000 ziegelartigen Segmenten statt aus Stollenplatten. Sie sind die Basis für die einzelnen Stollenelemente.

Der Verband will jedes Jahr einen Schritt nach vorn gehen.

"Bisher haben wir beim Zusammenbau neben Skizzen auch viel Augenmaß und Handgewicht, wie wir Bäcker gern sagen, walten lassen", sagte Karsten Liebscher, Projektleiter "Riesenstollen" im Vorstand des Schutzverbandes Dresdner Stollen. Seinen Worten zufolge will der Verband jedes Jahr einen Schritt nach vorn gehen. Bei dem siebenstündigen Zusammenbau des Riesen-Backwerks in einer Dresdner Messehalle leistete Stollenmädchen Nelly Köhler den fleißigen Bäckern Gesellschaft.

Mitte November hatten die Bäcker die Grundplatten aus einer halben Tonne Mehl und weiteren Zutaten gebacken und zerteilt. Der XXL-Striezel wird traditionell am ersten Adventssontag zusammengesetzt. Beim Stollenfest am 9. Dezember wird er durch die Altstadt zum Striezelmarkt gefahren und stückweise verkauft. Mit einem Großteil des Erlöses wird der Verein "Albert-Schweizer-Kinderdorf in Sachsen" unterstützt, sagte Stollenverbands-Sprecherin Eva Wagner MDR SACHSEN.