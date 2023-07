Gegen diese großangelegte Fahrt hatte die Linksfraktion geklagt: in erster Instanz beim Verwaltungsgericht und in zweiter Instanz beim sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG). Nach Ansicht der Fraktion hätte es genügt, eine Delegation von zehn Abgeordneten nach Mannheim zu schicken. Das so eingesparte Geld hätte dann beispielsweise für die Sportförderung verwendet werden sollen. Diesen Vorschlag lehnte Hilbert ab. Das OVG hatte daraufhin entschieden, dass der Stadtrat über die Reise abstimmen muss.