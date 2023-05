Die sächsischen Kommunen blockieren den Tarifabschluss für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Der kommunale Arbeitgeberverband Sachsen wolle das Tarifergebnis im öffentlichen Nahverkehr bisher nicht anwenden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Die Bundestarifkommission habe deshalb ihre für Montag geplante Zustimmung zu dem Verhandlungsergebnis vertagt. Am Mittwoch läuft die Frist für die Tarifparteien aus, ob sie das ausgehandelte Tarifergebnis annehmen.

Sollte der Streitpunkt mit den öffentlichen Arbeitgebern bis dahin ausgeräumt sein, will die Bundestarifkommission laut Verdi erneut beraten. Nur dann werde es eine Zustimmung geben. In einer Mitgliederbefragung hatten sich knapp 66 Prozent der Verdi-Gewerkschafter dafür ausgesprochen, den Tarifabschluss anzunehmen. Verdi und der Beamtenbund hatten sich mit der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände sowie dem Bund am 22. April auf den Tarifabschluss geeinigt.