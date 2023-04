Wirtschaftsexperte Marcel Fratzscher. Bildrechte: dpa

Fratzscher sieht genau das als problematisch für Arbeitnehmer an, da die Einmalzahlungen zuletzt häufiger Bestandteil von Tarifabschlüssen gewesen seien. Das sei in den Verhandlungen eine Sorge, dass die Arbeitgeber sagen könnten, sie zahlten keine höheren Löhne, wie die Arbeitgeber das gerne hätten. Dafür gebe man ihnen im Austausch eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. "Und das ist eben kein Austausch", resümiert Fratzscher und spricht von einem in der Regel schlechteren Geschäft für die Arbeitnehmer.